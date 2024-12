Cremona, Cavina: "Dobbiamo essere migliori e concretizzare"

La sala stampa del Palaverde ha ospitato il commento a caldo di Treviso-Cremona (87-84) da parte del coach della Vanoli, Demis Cavina: "La partita è stata giocata in modo esemplare dal punto di vista del collettivo a eccezione di due particolari tecnici. Il primo riguarda i rimbalzi in attacco concessi: abbiamo mischiato tanto zona e box-and-one, ci stava soffrire un po' a rimbalzo non avendo il contatto diretto con il proprio attaccante, soprattutto tra gli esterni. Qualcosa di questo lo avevamo messo in preventivo. Il secondo è ancora il fatto di dover recriminare il finale. A partire dai liberi che ci avrebbero dato il +5 a 1'30" dalla fine, potevamo gestirla meglio. Quando hai la palla in mano ti affidi ai migliori giocatori, ciò che ha fatto Treviso con Bowman e Olisevicius. C'è amaro perché abbiamo visto tante cose sulle quali abbiamo lavorato, anche la crescita di giocatori italiani. Penso sia la 4° partita che per episodi perdiamo. Non vogliamo e dobbiamo puntare il dito su tutti, ma situazione anche semplici come i liberi non sono state trasformate. Abbiamo avuto più di una possibilità in trasferta, dobbiamo essere migliori a concretizzare. Ormai è per me questo un disco rotto, ma è quello che ci è capitato nelle prime 11 partite".