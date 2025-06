Demis Cavina riparte dall'A2: è lui il nuovo coach di Verona

CARRIERA - Originario di Castel San Pietro Terme, dove è nato l'11 settembre 1974, Demis Cavina ha intrapreso la carriera da allenatore nel 1995, iniziando con il settore giovanile della squadra locale. Nel 1997 viene promosso alla guida della prima squadra, militante in Serie B2, ottenendo immediatamente l'obiettivo salvezza.

La sua crescita prosegue al Progresso Castel Maggiore, dove in due stagioni firma una doppia promozione, portando il club dalla Serie B2 fino alla Serie A2.

Successivamente approda in Serie A con Roseto, prima di affrontare due esperienze biennali a Latina e Imola. Con la squadra romagnola conquista i playoff e raggiunge la finale di Coppa di Lega nel secondo anno.

Dopo una stagione a Fabriano, arriva alla Dinamo Sassari, con cui sfiora la promozione in Serie A nella stagione 2008/09, perdendo in finale playoff contro la Vanoli Cremona.

Nel 2009/10 guida Udine fino ai quarti di finale playoff, mentre l'anno seguente è sulla panchina della Prima Veroli, conquistando la Coppa di Lega e centrando nuovamente l'accesso ai playoff. Resta a Veroli anche per la stagione successiva, prima di concludere il campionato 2012/13 alla Givova Scafati, con cui disputa la post-season.

Nel 2013/14 accetta la panchina di Napoli, per poi passare, l'estate seguente, al Derthona Basket, allora neopromosso in Serie A2 Silver. A Tortona firma tre stagioni di alto livello: prima la salvezza, poi due qualificazioni consecutive ai playoff.

Nel 2017 torna a Imola alla guida dell'Andrea Costa, mentre nel 2018 fa ritorno a Udine.

Nel 2019 inizia una nuova avventura con il Basket Torino, conducendo la squadra fino alla finale promozione della stagione 2020/21, persa contro Tortona.

Al termine dell'esperienza torinese, Cavina fa ritorno alla Dinamo Sassari in Serie A, dove rimane fino a novembre 2021.

Nel giugno 2022 viene scelto come Head Coach della Vanoli Basket Cremona, con cui firma una stagione storica: nella 2022/23 vince Supercoppa, Coppa Italia e Campionato di Serie A2, riportando la Vanoli in Serie A. La sua avventura si conclude nel dicembre 2024, quando viene sollevato dall'incarico".