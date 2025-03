Demis Cavina: "LBA? Crescita nelle zone alte della classifica"

Intervistato nella giornata di ieri da Il Resto del Carlino, Demis Cavina (ex coach di Cremona) ha parlato del suo recente passato in Lombardia e delle gerarchie espresse dalla Serie A in questa stagione. "(Con la Vanoli) È finita male dal punto di vista del risultato, ma non come esperienza personale. Fa parte del gioco che una società provi a cambiare mantenendo l’assistente e cercando di rivoluzionare la squadra, ma in ogni caso quella di Cremona per me rimarrà una bellissima pagina. Io esonerato proprio dopo Sassari? Coincidenze. Certo è che entrambe hanno tante partite davanti per sgomitare e salvarsi. Il livello di LBA? La percezione è che ci siano realtà nuove che oltre agli investimenti hanno portato idee. Penso a Trento, Brescia o Tortona. Squadre capaci di rendere incerto il campionato, anche per l’impegno in Eurolega delle grandi squadre. Milano e Virtus nei playoff rimarranno le favorite, però si sta vivendo una stagione regolare che ha visto una crescita nelle zone alte della classifica e, a cascata, anche in basso, dove mai come quest’anno sono stati fatti investimenti".