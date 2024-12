Eurolega, doppio turno casalingo: Milano e Bologna non possono fallire

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE

Sulle ali dell'entusiasmo dopo la grande vittoria di Istanbul contro il Fenerbahce, l'Olimpia non ha alcuna intenzione di fermarsi. Al Forum arriva la Stella Rossa ricca di vecchie conoscenze del campionato italiano, tra cui Milos Teodosic, Mike Daum e Ognjen Dobric. Entrambe le squadre sono a 6 vittorie e 6 sconfitte, situazione che rende la gara ancora più importante.

Bologna torna alla Virtus Segafredo Arena per affrontare l'ALBA Berlino dei due talenti italiani, Gabriele Procida e Matteo Spagnolo. Per le V Nere una gara da non sbagliare: ultime in classifica proprio in compagnia dei tedeschi (2 vittorie, 10 sconfitte), è necessario trovare un successo dopo tante partite perse per la poca attenzione nei piccoli dettagli.

Venezia in Grecia per affrontare l'Aris Midea di Salonicco, per Reggio Emilia c'è la trasferta contro il Rytas Vilnius, Sassari riceve in casa il Bilbao Basket.