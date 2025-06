Venezia, accordo pluriennale con Leonardo Candi

Così gli orogranata hanno annunciato la firma ufficiale del playmaker, uscito dal contratto con la Bertram Yachts Tortona: "L’Umana Reyer Venezia è lieta di comunicare l'accordo pluriennale con Leonardo Candi, proveniente da Derthona Basket. Nato a Bologna il 30 marzo 1997, Candi, 1,90 m per 86 kg, è un esterno che si distingue per duttilità e tenacia, in attacco e difesa. Play/guardia, ma può giocare anche come ala piccola, Candi garantisce profondità e varietà tattica nelle rotazioni di coach Neven Spahija. Solido fisicamente e dotato di buona intensità difensiva, è un esterno “di stazza” pronto a dare energia in entrambe le metà campo.