Cremona, Burns: "Contento di essere tornato in Serie A"

L'ultimo arrivato in casa Vanoli ha parlato al Giornale di Brescia, affrontando diversi temi legati alle prime settimane vissute sotto la guida di coach Brotto: "Sono estremamente contento di essere tornato nel massimo campionato. Scendere di categoria offre alcuni vantaggi dal punto di vista economico. Cantù è una piazza storica, ha tifosi molto caldi. Ma, in generale, quella della A2 è stata un'esperienza particolarmente difficile. La vittoria con Trapani? È stata una partita dura, ma anche all'andata Cremona aveva giocato bene. In Sicilia aveva perso di poco, all'overtime. La Coppa Italia 2023 vinta con la Germani? Fu una cavalcata stupenda. Arrivammo a Torino da ottavi. Battemmo tutte le più forti. Ci conquistammo la coppa nel modo più difficile. La Germani di oggi? Sta disputando una grande stagione, non capita spesso che nella stessa squadra giochino atleti come Della Valle, Bilan e Ivanovic, in grado di capire benissimo il gioco. Poeta sta svolgendo un grande lavoro, e al suo fianco cresce sempre più anche Matteo Cotelli"