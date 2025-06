Jason Burnell, ala della Germani Brescia, ha conquistato il premio di Sixth Man DOLE of the LBA Playoff Unipol 2025, grazie a un apporto a tutto tondo in uscita dalla panchina dimostrato anche delle cifre: in 10 partite di post-season l'americano ha realizzato in media 14 punti (61.6% al tiro da due), 4.2 rimbalzi, 1.9 assist e 16.2 di valutazione.