Le cifre dell'ala della Germani Brescia, nelle 4 gare del 2025, sono notevoli: 12.8 punti, 3.5 rimbalzi, 3.0 assist, 2.0 recuperi e 16.5 di valutazione in 25.3' di media. In uscita dalla panchina, Jason Burnell è risultato decisivo in particolare nella vittoria contro la capolista Trento: 15 punti, 5 rimbalzi e 3 palle recuperate in 26', nell'83-77 dell'11 gennaio.