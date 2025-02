Sassari, Bulleri: "Partita per grossi tratti non propositiva"

Al termine della trasferta a Scafati, coach Massimo Bulleri ha commentato la sconfitta della sua Dinamo Sassari (92-82): "Una partita che purtroppo rispecchia il risultato, per grossi tratti non propositiva. Ho apprezzato la capacità dei ragazzi di rientrare per due volte sul -2, dopo abbiamo pagato lo sforzo e non abbiamo chiuso bene. Ho chiesto e sono certo che riavrò indietro la stessa grande unità di intenti che avevamo avuto fino a oggi, con la quale arriveremo dove meritiamo e dove vogliamo andare".