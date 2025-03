Coach Bulleri verso Cremona: "Per Sassari vale 2 punti, non 4"

In mattinata, oltre alla presentazione di Brianté Weber, in casa Dinamo Sassari è stata la volta anche della presentazione della sfida contro la Vanoli Cremona. Così coach Massimo Bulleri: "In settimana abbiamo lavorato con applicazione e intensità, in un clima competitivo e positivo. Quello che ripeto sempre ai ragazzi è che il nostro percorso non finisce domenica: ci saranno altre 7 partite e ogni gara vale 2 punti. Con questo spirito vogliamo affrontare la sfida contro Cremona e fare la miglior partita possibile. Ognuno si approccia alla situazione nel modo che ritiene più opportuno. Per noi questa gara vale 2 punti, non 4, e comunque vada, il campionato non si chiude qui. Dobbiamo fare un grosso sforzo mentale: ogni partita va affrontata con la stessa determinazione, nessuna è vinta o persa in partenza. Ciò che conta è non avere rimpianti quando torniamo negli spogliatoi. Non possiamo prevedere il futuro, ma dobbiamo essere consapevoli dell'importanza delle scelte giuste nei momenti chiave. In passato non siamo sempre stati continui da questo punto di vista, ma stiamo crescendo. Più che una questione agonistica, dobbiamo lavorare sulla costanza del nostro rendimento per gestire meglio i momenti cruciali della partita senza ansia".