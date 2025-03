Sassari, Bulleri: "Partita dai due volti, sarà spunto di riflessione"

Dure le parole di Massimo Bulleri (coach Dinamo Sassari) al termine dell'84-58 incassato dai sardi a Reggio Emilia: "È stata una partita dai due volti. Nel primo tempo abbiamo approcciato con la giusta intensità e con i giusti modi, anche tecnicamente. Potevamo capitalizzare di più il punteggio, però è stata sicuramente significativa la differenza a rimbalzo e quella negli assist. Nel secondo tempo non siamo riusciti a generare nessun tipo di gioco, e questo sarà spunto di riflessione per quanto riguarda il lavoro in settimana".