Varese, Bulgheroni: "Mannion? Impossibile trattenerlo"

Le pagine de La Prealpina ospitano una lunga intervista a Toto Bulgheroni, presidente dell'Openjobmetis Varese. Questi i passaggi più significativi, ad esempio sulla partenza di Nico Mannion: "Il nostro lavoro fa presa sulla comunità, e tutte le componenti percepiscono che stiamo operando nella giusta direzione seguendo la visione di Scola. I risultati sul campo? L'operazione Mannion è stata un affare per Milano, ma a noi ha fruttato qualche risorsa e due giocatori, uno per sostituire Nico e l'altro in un ruolo diverso per migliorare la squadra. Un affare per entrambi? Ci speravamo e domenica si è visto che può esserlo. A fronte di certe offerte e ruolo era impossibile trattenerlo. Abbiamo cercato di trasformare l'imprevisto in opportunità". Così invece sull'espressione della pallacanestro contemporanea sul parquet: "La pallacanestro si sta evolvendo verso la direzione di atletismo, corsa e tiro da 3 punti. I cambiamenti storicamente si accettano con fatica; a mio avviso il problema è di chi resta ancorato al passato. L'auspicio è che attirando sponsor e investitori, con budget più alti, sarà più facile scegliere giocatori adatti al sistema. Necessità di playoff o coppe europee per prolungare il progetto? Meno di quel che avevamo previsto. Direi qualche anno, ma la vita non prevede scadenze: potremmo accelerare se troveremo altri investitori disposti a far parte dell'attua le circolo virtuoso, o rallentare se non sarà così".