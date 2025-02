Bulgaria-Svezia 81-77: Vezenkov esagera (40 punti), Gaddefors non basta

A Botevgrad è necessario un tempo supplementare per mantenere vive le speranze della Bulgaria di accadere alla fase finale di EuroBasket 2025. Nel 5° turno del gruppo D, Sasha Vezenkov è un enigma irrisolto dalla difesa scandinava: 40 punti (7/11 da 2, 6/14 da 3, 8/8 ai liberi) e 18 rimbalzi e 4 assist in 43'15" sui 45' totali (49 di valutazione) trascinano il gruppo del CT Tsvetkov Barchovski, che ora dovrà vincere in Germania per conquistarsi il pass. Nella Svezia, da segnalare la serata di Viktor Gaddefors - ex Virtus Bologna, Avellino, Mantova e Caserta, firmato poco meno di un mese fa da San Giobbe Chiusi (Serie B Nazionale): 15 punti, 6 rimbalzi e 4 assist non sono però bastati.