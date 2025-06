Reggio Emilia, Bryson Williams è il secondo acquisto straniero

Dopo l’esperienza in G-League con gli Ontario Clippers, intervallata da quella in Francia al JL Bourg, veste le maglie di Bnei Herzliya in Israele, Saskatchewan Rattlers in Canada e Petkim Spor in Turchia, dove nel campionato appena concluso disputa anche la Basketball Champions League, affrontando due volte la Pallacanestro Reggiana nel Round of 16.