Milano, ipotesi annuale con opzione di estensione per Lorenzo Brown

Stando a quanto riportato in mattinata da La Prealpina, il contratto 1+1 sarebbe già stato firmato. Sarà quindi un altro veterano spagnolo, dopo la chiusura dell'esperienza del Chacho Rodriguez, il playmaker a guidare l'attacco dell'EA7 Emporio Armani Milano: il 34enne nato in Illinois, campione di Eurobasket 2022 con la Roja del CT Scariolo e reduce da un'annata negativa al Panathinaikos, potrebbe ritrovare minuti e titolarità in Eurolega dopo gli ottimi passaggi con UNICS Kazan e Maccabi Tel Aviv. Al suo fianco dovrebbe ritrovare, come nel Fenerbahce 2020/21, Marko Guduric.