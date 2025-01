Cremona, Brotto: "La Virtus ci ha cotto a fuoco lento"

Dalla sala stampa della Segafredo Arena sono arrivate ieri sera le parole di Pierluigi Brotto, coach di una Vanoli Cremona sconfitta dalla capolista Virtus (81-63): "Un finale di gara un po' difficile e amaro: eravamo a 6 punti di distanza a 5' dalla fine e sarebbe stato un risultato straordinario. Poi abbiamo sbagliato una rimessa innescando il parziale finale che ha messo in evidenza tutta la qualità e la profondità del nostro avversario. È chiaro che per provare a giocare la con la Virtus dovevamo essere perfetti sotto ogni aspetto e l'impressione è che ci abbiano cotto a fuoco lento, approfittando nel finale degli sforzi e delle energie spese per provare a rimanere in partita. Fino al break finale avevamo mischiato un po' le carte riuscendo nel nostro intento".