Cremona, Brotto: "Siamo stati travolti dalla situazione"

A margine dell'81-101 del PalaRadi, Pierluigi Brotto (coach Vanoli Cremona) ha commentato così la sconfitta dei suoi contro Trieste: "Dopo un inizio disastroso, siamo riusciti a ricucire lo strappo di Trieste nel terzo quarto; poi loro hanno fatto 4 triple consecutive in situazioni particolari, che non saprei neanche descrivere, noi ne abbiamo sbagliate 2 e lì la gara è andata. Grandi complimenti a Trieste per le loro percentuali al tiro, per come sono andati a rimbalzo. A noi rimane il rammarico che dopo aver creato la possibilità di giocarci il finale, siamo stati travolti dalla situazione che si è creata con le loro percentuali. Ho fermato la partita ma non sapevo esattamente cosa dire, visto che i loro tiri venivano solo dal talento individuale. Bravi loro anche a innescarsi a vicenda".