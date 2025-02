Cremona, Brotto: "Sensazioni strepitose, abbiamo imparato tanto"

I microfoni di DAZN hanno accolto le dichiarazioni di Pierluigi Brotto (coach Vanoli Cremona) a pochi minuti dall'impresa dei suoi contro Trapani. Queste le sensazioni, dopo l'85-80 del PalaRadi: "Sensazioni strepitose, voglio ringraziare la mia squadra e i miei giocatori che stasera hanno fatto una partita straordinaria. Applicazione, testa: abbiamo dato tutto. Dobbiamo imparare da stasera, continuare così e provare a salvarci. Salvezza? Dopo stasera abbiamo più consapevolezza sulle nostre possibilità. A volte siamo un po' up and down, perché non sappiamo ancora di che pasta siamo fatti. Però stasera abbiamo imparato tanto".