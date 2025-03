Cremona, Brotto: "Serata fantastica. Burns? Ha portato esperienza"

Nell'immediato post-partita di Cremona-Napoli (94-85), anticipo del 21° turno di LBA, è stato coach Pierluigi Brotto a commentare ai microfoni di DAZN la vittoria della sua Vanoli: "Una buona prestazione, in tanti momenti siamo riusciti a non giocare "sporchi" quanto attenti ed efficaci, e a esprimere una buona pallacanestro. Serata fantastica, una vittoria importantissima, tutti hanno portato il loro contributo (MVP Corey Davis: 28 punti, 5 rimbalzi e 4 assist), sono felicissimo. La tripla di Burns? È quando dico contributo, ha portato la sua esperienza e ci ha ridato quell'inerzia che avevamo perso in quel momento della gara"