Cremona, Brotto: "Abbiamo giocato a tratti al livello di Brescia"

La sala stampa del PalaLeonessa A2A ha ospitato il commento di Pierluigi Brotto, coach della Vanoli Cremona, al termine del 99-87 con cui i padroni di casa della Germani Brescia hanno vinto il derby lombardo: "Avevo detto che Brescia gioca una pallacanestro intelligente e stasera lo abbiamo toccato con mano. Complimenti a loro, per la stagione e per la voglia messa in campo. Noi a tratti abbiamo giocato al loro livello. Una volta calate le energie ci hanno punito. Brescia ha poi fatto giocate facili. Possiamo competere contro squadre preparate, ma dobbiamo restare attenti ai dettagli. Ci siamo demoralizzati dopo alcuni errori nella seconda parte di gara e nel finale. Dobbiamo abituarci ad avere una maggiore durezza mentale. Devo dare merito a Brescia di aver mosso bene la palla. Christon? Ha giocato un po' in punta di piedi. Ci ha provato, ma quando si sentirà a suo agio sicuramente ci darà molto. Arriva da qualche settimane con pochi allenamenti. Alla distanza la loro qualità è uscita e noi siamo andati in difficoltà. Assolutamente normale contro una formazione di questo livello".