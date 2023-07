Arresto cardiaco durante un allenamento per Bronny James, figlio di Lebron

NBA

Il primogenito della stella dei Lakers è crollato a terra nella palestra del suo college dove è stato subito soccorso

© Getty Images Bronny James, figlio di Lebron James, è stato colpito lunedì da un arresto cardiaco durante un allenamento nella palestra del suo college. Il giocatore subito soccorso è stato immediatamente trasportato in ospedale in terapia intensiva, le condizioni sono stabili e ha lasciato il reparto venendo trasferito nei ricoveri ordinari. A comunicare l'accaduto è stato Shams Charania, insider Nba, tramite il suo profilo X.

Bronny, classe 2004, è tra i papabili a essere scelti durante il Draft Nba 2024. L'evento getta un'ombra sulla sua possibile carriera professionistica e sul progetto padre-figlio di giocare insieme nella stessa squadra. Il giovane è comunque ancora in osservazione ed è presto per trarre conclusioni in merito. La famiglia James ha ringraziato tramite un comunicato chiunque abbia mostrato vicinanza dopo l'accaduto e ha richiesto privacy. Ringraziato anche lo staff medico del college University of Southern California che ha prestato i primi soccorsi d'emergenza.