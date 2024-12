Dieci vittorie nelle prime 12 giornate da allenatore all'esordio in A. Per Peppe Poeta e Brescia è un Natale da sogno e da record. Quella del coach della Germani è infatti la miglior striscia iniziale per un debuttante negli ultimi 34 anni: nel 1989 il record di 10-2 fu infatti ottenuto da Sergio Scariolo.