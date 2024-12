Brescia, Poeta: "Vittoria dedicata anche ai tifosi presenti a Trieste"

Peppe Poeta ha così analizzato il pesante successo di Brescia sul campo di Trieste: “Abbiamo giocato per tre quarti duri, abbiamo fatto le cose giuste e concesso poco. Non è stata la nostra migliore prestazione. Nell’ultimo quarto abbiamo forse mollato un pò troppo presto il volante e merito a Trieste della reazione avuta. Sono contentissimo di questa vittoria e ringrazio i tifosi che si sono fatti questo lungo viaggio per la gara in una domenica sera tardi. Questa vittoria è anche per loro”.