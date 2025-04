Brescia, Poeta: "Venezia è la squadra più in forma del campionato"

IL PREPARTITA DI COACH GIUSEPPE POETA: “Affrontiamo Venezia, la squadra, ad ora, più in forma del campionato, capace di collezionare nove successi nelle ultime undici gare. La Reyer presenta un roster ambizioso, costruito per obiettivi importanti e caratterizzato da grande tonnellaggio. Noi, di conseguenza, dovremo essere bravi a limitare il loro impatto fisico, scendendo sul parquet, fin da subito, con il giusto approccio. Saremo davanti al nostro pubblico e vogliamo disputare una partita gagliarda, connotata da un alto ritmo e cercando di imporre il nostro flusso di gioco per evitare che gli avversari possano sfruttare la loro fisicità nelle situazioni a metà campo”.