Brescia, Poeta: "Siamo molto contenti, Bilan è strepitoso"

Il coach della Germani non nasconde la sua felicità per la vittoria in gara 1 con Trieste: "Siamo molto contenti di questa gara 1, approcciata nel modo giusto nel primo quarto e con un terzo quarto di alto livello. Abbiamo chiuso la partita con grande cinismo. Sono veramente contento, abbiamo fatto una partita solida e tenere Trieste a 50 punti nei primi tre quarti era un nostro obiettivo: sapevamo che in attacco in qualche modo abbiamo tanti giocatori con talento e tutti sono molto altruisti, quindi possiamo trovare protagonisti. Bilan è strepitoso, abbiamo finito le parole per lui: per me è l'MVP a mani basse".