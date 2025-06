Brescia, Poeta: "Siamo contenti di tornare a giocare davanti al nostro fantastico pubblico"

LA PRESENTAZIONE DI COACH GIUSEPPE POETA: “Siamo contenti di tornare a giocare davanti al nostro fantastico pubblico e di riabbracciarlo dopo quattro partite consecutive disputate lontano da Brescia. Ci attende gara 3, una partita difficilissima contro un Trapani, che, spalle al muro, scenderà in campo con aggressività, tanta fisicità e volontà di reagire. Noi dovremo essere bravi e pronti a pareggiare il loro tonnellaggio e provare a replicare quanto di buono compiuto nelle due gare precedenti, partendo dalla transizione difensiva. Sarà, infatti, importante togliere loro la possibilità di realizzare punti facili in contropiede e di correre per evitare che i nostri avversari si possano accendere, perché il talento e le potenzialità di Trapani si sono visti anche nelle partite che abbiamo saputo vincere in trasferta. Cruciale sarà, inoltre, iniziare da un attacco equilibrato, eseguendo i nostri giochi con disciplina e senza generare palloni persi, che potrebbero aprire, appunto, i loro contropiedi. Dovremo vivere gara 3 come abbiamo approcciato l’intera stagione, pensando solo alla partita da giocare e non a quelle precedenti o a gara 4, con leggerezza, entusiasmo e la nostra voglia di condividere il pallone e di aiutarci a vicenda e che, fino ad oggi, ha pagato. Siamo consapevoli di quanto sia importante questa partita, ma noi vogliamo essere la miglior versione di noi stessi”.