Soddisfatto coach Peppe Poeta dopo il successo di Brescia nel derby con la Vanoli: "Sono molto contento perché la partita non era facile, Cremona non ha mai concesso più di 70 punti. Bene aver portato 6 giocatori in doppia cifra. Abbiamo sfruttato i tanti tiri aperti costruiti per 35 minuti, non ristagnando a metà campo, non fermando la palla, non fermandoci contro la zona".