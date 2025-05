Brescia, Poeta: "Sarà importante alzare il livello della fisicità"

LA PRESENTAZIONE DI COACH GIUSEPPE POETA: “Affrontiamo nella prima gara dei quarti di finale playoff, una squadra che presenta un’identità chiara e definita, con tante frecce nel proprio arco e alla quale piace giocare nei primi secondi del possesso. Trieste dispone di talento nel reparto esterni, prendendo più conclusioni nel tiro da tre punti, che da due all’interno di ogni singola partita ed è la prima formazione nel campionato per rimbalzi offensivi conquistati. Solo gli infortuni e qualche problema fisico capitato lungo la stagione, non hanno permesso ai nostri avversari di compiere un percorso migliore, rispetto a quello già svolto. Dovremo mostrare massimo rispetto nei confronti di Trieste, mentre dal canto nostro sarà necessario, semplicemente, essere noi stessi, giocando con l’impegno e quell’entusiasmo che hanno contraddistinto la nostra squadra durante tutto il campionato. Sarà importante alzare il livello della fisicità, in quanto i playoff richiedono una maggior durezza e, in secondo luogo, per limitare il potenziale dei loro esterni, partendo soprattutto da un’ottima transizione difensiva”.