Brescia, Poeta: "Prestazione eccellente. Ndour? Sarà game time decision"

Ecco il pensiero di Peppe Poeta dopo il successo di Brescia: “Sono estremamente felice. Abbiamo disputato una grandissima partita, con una prestazione eccellente. Complimenti a Trieste, una squadra al completo molto forte, che gioca una pallacanestro davvero bella e che mi ha impressionato sia nelle partite viste in video che questa sera. Ndour? Domani proverà a fare qualcosa in più. Finora ha fatto poco perché abbiamo cercato di preservare la caviglia che gli dà fastidio. Sarà una game-time decision. Domani sarà l’unico vero allenamento di squadra prima della partenza per Torino: farà un lavoro individuale a parte, senza contatto. Se andrà bene, martedì potrà aggregarsi al gruppo per un allenamento completo. Se le risposte saranno positive, mercoledì potrà essere della partita, anche se con minuti limitati".