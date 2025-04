Il coach della Germani ha espresso tutta la sua felicità per l'obiettivo playoff raggiunto con tre giornate d'anticipo. "Abbiamo disputato una partita seria, evitando che Scafati potesse mettersi in ritmo. Voglio fare un plauso speciale a Mobio e Ferrero, che giocano meno, ma sono fondamentali per me, e a Rivers e Ndour per essere scesi in campo non al massimo".