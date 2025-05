Brescia, Poeta: "Importante approcciare la partita nel miglior modo possibile"

LA PRESENTAZIONE DI COACH GIUSEPPE POETA: “Siamo attesi da gara 3. Sarà molto importante approcciare la partita nel miglior modo possibile, senza pensare troppo a quanto accaduto lunedì, ma a trarne solo degli insegnamenti positivi, restando focalizzati sull’incontro che dobbiamo disputare. E’ importante capire quanto non ha funzionato in gara 2 per provare a metterlo in pratica. Sappiamo che questa serie penderà dal nostro lato se saremo in grado di esprimere la difesa messa in campo in gara 1 e durante il primo quarto di gara 2. Dipendiamo dalla nostra difesa, a fronte di una formazione che presenta tante frecce nel proprio arco e profonda, ricca di talento e caratterizzata da una grande versatilità nel reparto lunghi. Trieste può contare sopra la possibilità di schierare diversi assetti tattici. Siamo consapevoli di dover pensare a noi stessi e sarà necessario scendere in campo con la giusta attitudine difensiva e la corretta fisicità per evitare che gli avversari possano accendersi”.