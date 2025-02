Brescia, Poeta: "Il primo obiettivo è recuperare le energie fisiche e mentali"

IL PREPARTITA DI COACH GIUSEPPE POETA: “Ci approcciamo, nel primo quarto di finale, ad una sfida dura. Il nostro primo obiettivo sarà quello di recuperare le energie fisiche e mentali spese durante la gara casalinga contro Trieste, una sfida probante, dove i ragazzi hanno compiuto una prestazione eccellente, vincendo una gara, più con voglia e determinazione, che con armi tecniche. Affrontiamo Tortona, un avversario tosto, dotato di un roster profondo costruito per grandi ambizioni, che si presenta a Torino con fame di rivalsa, dopo una partita difficile come quella di domenica. Li abbiamo incontrati già due volte e ne sono scaturite due belle battaglie, giocate punto a punto. Dovremo essere bravi ad impattare la loro fisicità e nel limitare i loro creatori di flusso, come Tommy Kuhse e Christian Vital, bravi ad innescare i tiratori”.