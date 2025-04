Brescia, Poeta: "I nostri veterani ci hanno indicato la strada nel momento di difficoltà"

Il coach della Germani mostra la sua gioia per la vittoria nello scontro playoff con Reggio Emilia. "È stata una partita dura, come ci aspettavamo: sono molto contento dell’approccio fisico che siamo riusciti a mettere in campo. Vincere così la lotta rimbalzo contro una squadra come la loro è un segnale importante: avevamo costruito degli ottimi tiri nel primo quarto e non sono entrati e forse ci siamo scoraggiati. Non abbiamo giocato una bella pallacanestro nel secondo quarto, poi i nostri veterani hanno indicato la strada in un momento in cui facevamo un po’ fatica a fare canestro. Dopo i tiri sbagliati del primo quarto abbiamo perso un po’ di fiducia e forse ci siamo messi a penetrare troppo contro una squadra fisica che riempie bene l’area: ci siamo un po’ imbruttiti nel secondo quarto. Reggio Emilia è la squadra migliore in campionato per vittorie fuori casa e l’abbiamo trovata con le coppe finite e quindi riposata. È una squadra fisica e ben allenata: anche per questi motivi questa è una vittoria di valore".