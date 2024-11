BRESCIA, POETA: "DOBBIAMO LIMITARE IL TALENTO DI TORTONA"

Il pre-partita di coach Giuseppe Poeta: “Siamo attesi da un’altra trasferta molto dura contro una formazione ambiziosa, che presenta un roster profondo composto da 12 giocatori veri. Tortona è stata brava e capace, fino a oggi, di trovare diversi protagonisti nella varie partite disputate. Ci aspetta una gara dove sicuramente il nostro approccio e la concentrazione saranno fondamentali. Sarà necessario porre grande attenzione a rimbalzo difensivo, in quanto Tortona è seconda nella classifica dei rimbalzi d’attacco in LBA, disponendo di una taglia fisica importante, soprattutto nei ruoli di 3, 4 e 5, con Strautins che mette grande pressione a rimbalzo. Dovremo cercare di limitare il talento offensivo dei loro esterni e svolgere un ottimo lavoro a rimbalzo difensivo, contro un pacchetto lunghi possente per poi provare a giocare la nostra pallacanestro di flusso ed essere pronti alla fisicità e ai tatticismi difensivi di Tortona”.