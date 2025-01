Brescia, Della Valle: "Ipotizzare il primo posto in classifica era difficile"

Intervistato da Pietro Pisaneschi sul “Corriere della Sera – Brescia”, Della Valle è sorpreso di Brescia in lotta per la vetta della classifica? “Ipotizzare il primo posto in classifica era difficile ma sapevo che avremmo potuto fare bene, soprattutto per il fatto che lo "zoccolo duro" della squadra era rimasto in estate. Sul fatto che potessimo fare gruppo, invece, non ho mai avuto dubbi. Tutti i ragazzi si sono messi subito a disposizione con un unico obiettivo comune in testa”.