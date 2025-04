Burnell avverte Brescia: "Venezia è tra le più in forma del campionato"

Tornata al sorriso dopo due k.o. di fila, Brescia non ha intenzione di fermarsi e cerca un'altra vittoria contro Venezia dopo quella ottenuta in trasferta a Trento con uno straordinario Jason Burnell. Intervenuto ai nostri microfoni, l'americano ha parlato della prossima sfida in arrivo per la Germani: "Quella contro Venezia sarà una partita fisica. Sono una delle migliori squadre del campionato in questo momento".