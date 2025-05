Brescia, Bragaglio: "Gara 3 sarà la partita chiave della serie"

La presidentessa della Germani, ospite di Basket Time su Teletutto, ha fatto il punto della serie playoff con Trieste prima del terzo incontro. "Gara 3 sarà la partita chiave della serie. Mi auguro che tutti i nostri giocatori raccolgano le energie che servono per affrontarla al meglio. Ci sono sempre gli avversari, la cosa più importante è che la squadra recuperi la carica che l'ha contraddistinta nell'arco della stagione regolare. L'inerzia della serie, in questo momento, è a favore di Trieste, che è reduce da un successo esterno. Bilan ha dimostrato un'incredibile costanza di rendimento: il nostro centro merita il riconoscimento di MVP non solo per ragioni tecniche. Ha anche notevolissime dote umane, sa trasmettere equilibrio ai compagni".