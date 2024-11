BOLOGNA VERSO TORTONA, PARENTE: "HANNO GUARDIE CON GRANDE ESTRO"

Le dichiarazioni dell’Assistant Coach della Virtus Bologna Daniele Parente alla vigilia della partita con la Bertram: “Ci apprestiamo ad affrontare il recupero della gara con Tortona, consapevoli che dovremo trovare continuità per tutti i 40′, facendo un passo in avanti dall’ultima partita. La qualità dell’avversario ci impone di presentarci con la migliore versione possibile, giocare fisici e imporre il nostro ritmo alla gara, prestando attenzione all’estro delle loro guardie e all’atletismo dei loro lunghi, sono infatti la squadra con il miglior dato nei rimbalzi in attacco di tutto il campionato italiano”.