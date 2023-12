Basket, Bologna alla prova Maccabi: "Vogliamo un'altra memorabile notte di Eurolega"

Con ancora negli occhi la luccicante vittoria in rimonta sul Barcellona, la Virtus Segafredo Bologna terza in classifica (record 8-4) è già pronta a tornare in campo per l'Eurolega (venerdì 8 dicembre, 20:30) di basket per il Round 13. Arriva il Maccabi Playtika Tel Aviv (7-5), al secondo successo di fila dopo aver battuto l'ALBA Berlino e l'ASVEL Villeurbanne di Gianmarco Pozzecco.