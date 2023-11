IL PROTAGONISTA

La guardia ha trascinato la Virtus alla vittoria in Eurolega su Milano. Merito di Banchi, che l'ha aspettato e reso protagonista

© IPA Uno degli aspetti più belli del basket è che ti può sempre dare un’occasione di riscatto. Quella di Iffe Lundberg è arrivata nella sfida più attesa, il derby italiano di Eurolega contro Milano. Messo ai margini da Sergio Scariolo, è stata la mossa a sorpresa di Luca Banchi: 15 minuti e 19 punti, di cui 17 nel quarto quarto. Una prestazione che ha fatto impazzire tutti: tifosi, allenatore e Massimo Zanetti.

Un feeling mai nato con l'ex coach, al punto da considerare il danese, per l'intera estate, un sicuro partente. Il punto di svolta è coinciso con l'arrivo di Luca Banchi, che prima di lasciarlo andare lo ha voluto valutare da vicino perchè convinto delle sue qualità.

"L’energia era la chiave e ogni volta che sono sceso in campo l’ho portata per aiutare la squadra a vincere", ha detto il danese dopo aver ricevuto il premio come MVP della gara contro Milano.

Energia che Banchi è riuscito a riattivare: è entrato nella testa del giocatore, trovando le chiavi per farlo sentire coinvolto, fino alla grande notte contro l'EA7.

"Sa di avere una unicità che per noi è fondamentale, perché quello che sa fare come secondo portatore di palla è straordinario. Sta vivendo una situazione particolare della sua carriera, ma sa che cosa lo contraddistingue e cosa ci può portare".

Le parole del coach certificano la sua nuova vita con la canotta della Virtus. Non sono però gli unici applausi pubblici arrivati dopo una prestazione da urlo, che ha toccato anche il presidente Massimo Zanetti: "Lundberg mi ha emozionato".

Elogi anche dai compagni, come Daniel Hackett: "Lundberg è stato eccellente, sono veramente contento per lui".

È il primo capitolo di un cambiamento che solo qualche mese fa sembrava impossibile: adesso, con la fiducia di tutti, Lundberg punta a una stagione da ricordare.

