Bologna, l'ELPA nomina Shengelia il giocatore più rispettato dell'anno

L'ELPA, associazione dei giocatori di EuroLeague, ha premiato Toko Shengelia come giocatore più rispettato dell'anno. Queste le parole usate per descrivere il giocatore georgiano: "Un giocatore che si è guadagnato il massimo rispetto tra i suoi colleghi e che è stato un vero modello di riferimento, sia dentro che fuori dal campo". Questo il commento di Toko Shengelia: "Sono profondamento onorato di ricevere questo premio. Essere riconosciuto dai miei colleghi - compagni di squadra e avversari che condividono le stesse battaglie e sacrifici - rende questo particolarmente significativo. Sono veramente grato per il rispetto, e continuerò a comportarmi in modo da guadagnarlo ogni giorno".