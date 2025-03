Bologna, Jakovljević: "Vogliamo interrompere il flusso e il ritmo del loro gioco"

Nenad Jakovljević, assistente allenatore VIrtus Segafredo Bologna: “Consapevoli del fatto che rispetto alla partita di andata sia noi che Trieste possiamo contare sulla presenza di alcuni giocatori che non c’erano in quella gara, il nostro obiettivo è molto chiaro: fermare la pericolosità delle loro guardie, in grado sia di creare per se stessi che per gli altri e anche fronteggiare la pericolosità dei loro lunghi, bravi a giocare sul perimetro. Vogliamo a tutti i costi interrompere il flusso e il ritmo del loro gioco, che gli permette di trovare tanti tiri da tre punti. Oltre a questo il nostro focus deve essere quello di impedire rimbalzi offensivi ai nostri avversari. In attacco vogliamo essere più cinici nel concretizzare i nostri punti di forza”.