Bologna, Ivanovic: “Ottima reazione dopo la brutta sconfitta di Belgrado”

Le parole di Dusko Ivanovic dopo la vittoria di Berlino: “Ottima reazione della mia squadra dopo la brutta partita di Belgrado. Abbiamo giocato con aggressività, pressione sulla palla, confidenza. Rispetto alla partita di andata, vinta dall’Alba a Bologna, abbiamo stoppato i loro contropiede e i loro rimbalzi in attacco, per noi è stato più facile giocare. Può capitare a tutti una brutta giornata, contro la Stella Rossa avevamo giocato senza aggressività, senza ambizione. I giocatori devono capire che sono loro che vincono le partite, non la tattica, non gli allenatori. Sono loro che decidono se vogliono vincere o perdere, l’importante è giocare con aggressività ed intensità, come abbiamo fatto questa sera. Nel basket non ci sono segreti, è un gioco semplice, l’unica differenza sta nel volerlo oppure no. La difesa è tutto, parte tutto da lì.”