Bologna, Ivanovic: "Nell'ultimo quarto non abbiamo avuto pazienza, persi troppi palloni"

Il coach della Virtus, Dusko Ivanovic, ha commentato il ko subito in Eurolega contro il Paris Basketball. "Oggi il basket è molto veloce, il punteggio cambia spesso e velocemente. Abbiamo giocato, nell’ultimo quarto, senza la pazienza necessaria per vincere la partita. Le palle perse? Questo è uno degli aspetti più importanti che certifica il fatto che non abbiamo avuto pazienza: molte palle perse non sono state causate da una buona difesa ma da una mancanza di concentrazione e pazienza da parte nostra".