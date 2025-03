Le dichiarazioni di Dusko Ivanovic al termine della gara: “Congratulazioni all’Efes, ha meritato la vittoria, ha giocato meglio di noi, soprattutto nel secondo tempo. Hanno giocato con aggressività in difesa, e in attacco hanno trovato situazioni pulite, noi abbiamo avuto grossa difficoltà a trovare buoni tiri nel secondo tempo. Non abbiamo avuto opzioni chiare, qualcosa ha trovato Shengelia, ma la difesa dell’Efes è stata davvero eccellente.”