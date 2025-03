Bologna, Ivanovic: "Dobbiamo trovare rapidamente una soluzione""

Le parole di Dusko Ivanovic al termine della partita in conferenza stampa: “Congratulazioni alla Stella Rossa, giocano davvero molto bene. La vittoria contro l’Olympiacos non è stata casuale, giocano davvero bene con gli esterni, muovono la palla, sono ottimi tiratori, trovano sempre la soluzione migliore e la difesa è davvero buona. Spero per loro che possano continuare così e raggiungere le Final Four. Per quanto mi riguarda è stata una presentazione triste della mia squadra. Abbiamo un problema e dobbiamo trovare rapidamente una soluzione perché, nonostante ora stiamo lottando solo per il campionato italiano, dobbiamo cercare di giocare seriamente anche le partite europee.”