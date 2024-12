Bologna, Ivanovic: "Dobbiamo stare uniti, credo in questa squadra"

Dopo la gara con Trieste ha parlato in conferenza stampa coach Dusko Ivanovic: “Penso che stasera Trieste abbia giocato molto bene, ha giocato come ha giocato per tutta la stagione, con i fast break, e ha sfruttato le situazioni di 1 contro 1. Hanno buoni tiratori. Il nostro problema è stato proprio questa energia e la difesa sulle situazioni di uno contro uno. Quando ci sono cambi in panchina, la situazione è difficile sia per gli allenatori, che per il club, che per i giocatori. Questo è il momento per stare uniti, io credo in questa squadra, vedremo dove saremo alla fine. La cosa più importante è l’intenzione di giocare bene, a volte funziona e altre volte no. La cosa più importante di stasera è aver lottato, dobbiamo migliorare al tiro ma penso che la cosa importante sia la voglia di combattere che vedo nei giocatori”.