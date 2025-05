Bologna, ecco Taylor: "Non vedo l'ora di iniziare i playoff"

Playmaker che arriva da due stagioni in ACB e che quest’anno ha chiuso la sua esperienza nel campionato spagnolo con 13 punti di media e quasi 7 assist a partita: con la canotta del Leyma Coruna ha notevolmente alzato il livello delle sue prestazioni, culminate con i 15 punti e 12 assist nella vittoria contro il Barcellona. In bianconero Brandon Taylor ritrova Momo Diouf, suo compagno di squadra nell’esperienza a Reggio Emilia. Taylor andrà a completare il reparto esterni in vista degli imminenti playoff.