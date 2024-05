Bologna e Venezia pronte per Gara 1: Tucker osservato speciale

SEMIFINALE SCUDETTO

Domani alle 20:45 la palla due di Gara 1 con il dubbio Kabengele per la Reyer, ancora assente Lundberg per le V Nere

Archiviati i quarti, la Virtus Segafredo Bologna e l'Umana Reyer Venezia sono pronte a gettarsi sulle semifinali dei playoff scudetto di LBA Serie A. Una serie, come nel caso del primo turno, che si giocherà al meglio delle cinque gare e che avrà un osservato speciale: è Rayjon Tucker, battuto da Marco Belinelli nella corsa al titolo di MVP della stagione, che per l'anno prossimo è seguito con grande interesse proprio dalla Virtus (oltre alla Stella Rossa).

© IPA

Umana Reyer Venezia e Virtus Segafredo Bologna si affrontano per la prima volta in una serie playoff. Tessitori, Spissu e coach Lele Molin sono gli ex della partita. In Gara 1 Neven Spahija festeggerà il traguardo delle 100 panchine in Serie A: "Dopo una serie lunga di cinque partite abbiamo potuto riposare un po' e ci siamo preparati per affrontare la Virtus - ha spiegato l'allenatore orogranata. Sappiamo che è una squadra importante, in tanti dicevano che erano giù fisicamente, ma hanno dimostrato il contrario nell'ultima partita, vincendo di 30. Squadre come loro e Milano sono fortissime, da Eurolega, e quando c'è da giocare lo fanno alla grande. Andiamo lì a Bologna, siamo preparati e vogliamo fare qualcosa, almeno competere. Per farlo dovremo giocare la nostra migliore pallacanestro e non permettere a loro di esprimere le migliori qualità. Sarà importante per noi la presenza o meno di Kabengele, lo sapremo solo domani, perché la Virtus produce tanto da dentro l'area, anche se possono fare male in tanti modi".

Il pre-partita di Luca Banchi: “Affrontiamo questa serie di semifinale contro Venezia con il compito di produrre gare dall’alto contenuto tecnico e agonistico. La Reyer ha saputo conquistare la serie precedente grazie a un basket che esalta le loro grandi individualità e un collettivo capace di competere a ogni livello, valori espressi durante l’intera stagione che li ha visti costantemente ai vertici della classifica. Abbiamo utilizzato il poco tempo trascorso dall’ultima gara per raccogliere energie e idee con la volontà di canalizzare i nostri sforzi in un duello che si preannuncia combattuto ed equilibrato”.