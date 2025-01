Luca Baraldi è tornato sulla conferenza in cui il dimissionario patron Massimo Zanetti ha parlato del suo operato. "Ho troppo rispetto per la mia professionalità e troppo amore per la Virtus, che ho contribuito a portare ai vertici del basket europeo, per commentare le parole del Dottor Massimo Zanetti, che ringrazio per avermi fatto vivere, insieme a tutto il mondo delle Vu Nere, grandissime emozioni".